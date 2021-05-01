وزير العمل: احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/05/01 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم السبت، أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال الركابي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة الأول من آيار عيد العمال العالمي ، نتقدم بأحر التهاني الى الطبقة العاملة في العراق والعالم بعيدهم السنوي ونعبر عن مشاعر الاعتزاز بتاريخ هذه الطبقة وتضحياتها في خضم مسيرتها النضالية الوطنية، متعهدين في الاصرار على المطالبة بالحقوق والحريات لهذه الشريحة المهمة والمكافحة من أجل ديمومة قضيتها على أساس الحرية والعدالة والانصاف".

وأضاف أن "الأهداف هنا يجب أن تسير باتجاه تعزيز مكانة الطبقة العاملة وتفعيل دورها الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار مع ضرورة احترام حق العمال العراقيين بحياة كريمة عبر تشريع القوانين الكفيلة برفع مستواهم المعيشي ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، فضلاً عن السعي الجاد لحماية الحريات النقابية مشرعة بقوانين تنسجم مع مثيلاتها في بلدان العالم".

واشار الى أن " قوة اقتصاد البلد ومناعته مرهونتان بحصول العمال على حقوقكم".

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