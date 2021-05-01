وزير الخارجية يلتقي بابا الفاتيكان الإثنين المقبل

2021/05/01 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يلتقي وزير الخارجية، فؤاد حسين، الإثنين المقبل، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في العاصمة الإيطالية روما.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريح اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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