2021/05/01 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الحبري الوطني / متابعة كشفت سامسونغ خلال حدث Galaxy Unpacked عن مجموعة جديدة من الحواسب المتطورة، من بينها حاسب بمواصفات خاصة طورته لمحبي الألعاب الإلكترونية.ويأتي Galaxy Book Odyssey بهيكل متين مصنوع من البلاستيك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعشاق الألعاب الإلكترونية..



سامسونغ تكشف عن أحدث وأقوى حاسب منها المركز الخبري الوطني.

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