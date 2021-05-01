2021/05/01 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي بتعبير اكثر وضوحا: فان الكائن البشري مكتوب له وعليه المرور بنوعين من الاعقال لذاته ووجوده، الأول اعقال "انسايواني" يحل مع انتكاسة العقل الازدواجي التحولي وقصوره دون مقاربة، او دخول عالم التحقق واقعا، والأخر "الإنساني" هو ما ينتهي له العقل حين يبلغ اعلى درجات، او ممكنات تصيّرة داخل المجتمعية، الى ان يصير قادرا على ادراكها والاحاطة بمكنونها ومضمرها، ومن ثم بالقانون الناظم لحركتها ومآلها.



والر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-الانسايوان- والطبيعة: مقاربتان عقليتان؟/3 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-الانسايوان- والطبيعة: مقاربتان عقليتان؟/3 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).