تقرير: الاعتقالات والمحاكمات في كردستان العراق تقلق المدافعين عن حقوق الانسان

2021/05/01 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحدى ليالي أكتوبر 2020، دخلت الشرطة الى منزل شفان سعيد وسحبته من سريره وضربته أمام أفراد عائلته، وفق ما يروي شقيقه المقيم في كردستان (شمالي العراق)، حيث تحصل اعتقالات ومحاكمات يصفها مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "جائرة".

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