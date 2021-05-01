نائب الرئيس الإيراني: نريد التوصل لتفاهم مع السعودية بشكل عاجل

2021/05/01 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول للرئيس الإيراني،

إسحاق جهانغیري، رغبة بلاده في التوصل

إلى تفاهم مع السعودية "بشكل عاجل"، لكنه

دعا المملكة لوقف إجراءاتها "الهدامة".

وقال جهانغیري، في تصريح أدلى به اليوم

الجمعة خلال

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