2021/05/01 | 12:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم السبت، أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.وقال الركابي في بيان، “بمناسبة الأول من آيار عيد العمال العالمي ، نتقدم بأحر التهاني الى الطبقة العاملة في العراق والعالم بعيدهم السنوي ونعبر عن مشاعر الاعتزاز بتاريخ هذه الطبقة وتضحياتها في خضم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الركابي: احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الركابي: احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).