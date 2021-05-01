الحلبوسي في عيد العمال: نتطلع لدور جديد لهم في تحقيق التنمية والازدهار

2021/05/01 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنئ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، شريحة العمال باليوم العالمي لهم.

وقال رئيس البرلمان في تغريدة على تويتر إنه “في عيد العمال العالمي تحية تقدير إلى عمال العراق وسواعدهم المخلصة التي تنجز العمران وتحقق الإنتاج، بغية النهوض بالوطن وصناعة المستقبل.



نتطلع إلى دور جديد لهم في تحقيق التنمية والازدهار”.

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