غاز الشمال يفوز علی الجیش بكرة الصالات

2021/05/01 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الدوري العراقي الممتاز بكرة الصالات للرجال، حقق فريق نادي غاز الشمال فوزاً ثمينا علی فريق نادي الجيش بعشرة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في المباراة التي جرت بینهما في مدینة كربلاء مساء امس.

وقال يوسف كركوكي الناطق الاعلامي لنادي غاز الشمال لـ PUKmedia: ان اهداف غاز الشمال سجلها اللاعبون ذولفقار كريم ومسلم عقیل لكل منهما ثلاثة اهداف وصادق باسم هدفين وحسین عبدالرزاق وحسین مهدي لكل منهما هدف.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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