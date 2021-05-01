الخبز المقدس يحصد جائزة في مهرجان لندن السينمائي الكوردي الدولي

2021/05/01 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفيلم الوثائقي "الخبز المقدس" Holy Bread للمخرج الراحل رحيم ذبيحي، وانتاج "تورج أصلاني"، الجائزة الكبرى "مهمت آكسوي" في مهرجان لندن الدولي للسينما الكوردية الثاني عشر.

الفيلم للمخرج "رحيم ذبيحي" وانتاج "تورج اصلاني" وشركة الفيلم "ماد موفي" MAAD Movie، في آخر حضور دولي له نيابة عن السينما الإيرانية، شارك في قسم "المسابقة الرئيسية" في مهرجان لندن للسينما الكوردية الثاني عشر وفاز بالجائزة الكبرى لهذا الحدث السينمائي بعنوان "محمد أكسوي" Mehmet Aksoy المخرج البريطاني الكوردي الراحل وأحدهم.



من مؤسسي مهرجان لندن للسينما الكوردية، الذي قتل على يد تنظيم داعش الارهابي، وقدم مسؤولو المهرجان هذه الجائزة النقدية لزوجة وأولاد المرحوم رحيم ذبيحي.

وقالت "حليمة أحمدزاده" زوجة رحيم ذبيحي، في حفل ختام مهرجان لندن السينمائي الكوردي الدولي: "أتمنى أن تكونوا جميعًا بصحة جيدة.



أنا سعيدة جدًا بحضور فيلم" الخبز المقدس "في هذا المهرجان".



أتمنى أن يكون رحيم على قيد الحياة وهناك ، لكن للأسف لم يسمح له القدر بذلك.



لا أرجو أن يكون الإنسان بسبب الخبز.



لن يموت ولن يقتل ولن يتجمد من البرد ولن نرى كولبيري بعد الآن.



آمل أن تكون أفلامنا الوثائقية والأفلام المستقبلية حول المصالحة السلمية والتعايش بين البشر.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة "تصویر جستر الهه بارسي" (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".

وشارك في مهرجان لندن الدولي للفيلم الكوردي بدورته الثانية عشر، ومسابقة الراحل "يولماز غوناي" Yılmaz Güney للأفلام القصيرة حوالي 118 عمل في ثلاث فئات: الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام القصيرة، وبالأنواع الخيالية والوثائقية والتجريبية، في عدة أقسام تنافسية، بما في ذلك؛ قسم "المنافسة الرئيسية" قسم "الفيلم القصير التنافسي"، قسم "الفيلم الوثائقي القصير التنافسي"، القسم غير التنافسي، بما في ذلك؛ قسم "اختيار أفضل أعمال يولماز غوناي"، قسم "مراجعة أعمال كاظم أوز" Kazım Öz، قسم "مراجعة أعمال فيسي ألتاي" Veysi Altay، قسم "أفلام الرسوم المتحركة القصيرة"، قسم "ذات مرة في كردستان"، قسم "الأطفال في السينما"، قسم "المرأة في السينما"، قسم "الاحتفال بالثقافة"، قسم "السينما الكردية الكلاسيكية"، قسم "الكفاح مستمر"، قسم "ما وراء الحدود"، قسم "حرب الشاشة"، "حكايات" من قسم المنفى أيضًا، سيتم عقد "ورشات لابراهيم سعيدي" وهو مخرج وممنتج من إيران، و "ورشات المخرج التركي حسين كاراباي"، عبر الإنترنت أقيمت من 16 إلى 27 أبريل 2021 في لندن، ببريطانيا وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء المعمورة.

وانطلقت فعاليات مهرجان لندن للسينما الكوردية في عام 2001، وهو أكبر مهرجان سينمائي كوردي في العالم يسلط الضوء على الشعب الكوردي أو القضايا ذات الصلة، مع عروض سنوية لصانعي الأفلام الكورد وغير الكورد، في العديد من القطاعات التنافسية وغير التنافسية، تُعقد ورش وجلسات متخصصة وجلسات مراجعة للأفلام في لندن على هامش هذا المهرجان.

من أبرز أعضاء فريق الفيلم:

الكاتب والمخرج: الراحل رحیم ذبیحی، المنتج: تورج اصلانی، مونتاج: امیر ادیب‌برور، هندسة صوت: محمود خرسند، موسیقی: صادق آزمند، الراوي: جیوار شیخ الاسلامی، المصورين: محمد نوری، محمد فکوری، مهدی آزادی، صلاح کریمی، مسجل الصوت: زانیار کاکه‌خاني، مسؤول التمويل: حلیمه احمدزاده، فرشته ‌جغتایی، المؤثرات الخاصة وتصحيح الالوان: علیرضا قادری اقدم، تخطيط ومساعد مخرج: عثمان محمدی، تصوير: فرید نیکخواه، مستشار اعلامي: منصور جهانی و منوجهر جهانی، انتاج مشترك: الهه نوبخت، العرض الدولي: شرکة «تصویر جستر الهه بارسی» (الي ایمیج)، عمل لشركة «ماد موفي» MAAD Movie، سنة الانتاج 2020.

PUKmedia / منصور جهاني

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