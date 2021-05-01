صالح يعلق على الخروقات الأمنية في 3 محافظات ويدعو لتعزيز الدعم الدولي

2021/05/01 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رئيس الجمهورية برهم صالح:

اليوم اختلطت دماء الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي في بغداد وكركوك وديالى لصد محاولات الإرهاب استهداف امننا.



واجبنا رص الصفوف لدعم الدولة واجهزتها الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش، و تعزيز الدعم الدولي لأنهاء فلوله في كل المنطقة.



الرحمة للشهداء والعزة لدمائهم الطاهرة من اجل السلام.

يتبع.



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