اجتماع استثنائي للأمن والدفاع النيابية بعد إعلان تركيا عزمها بناء قاعدة في العراق

2021/05/01 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائيا لمناقشة النوايا التركية، لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة ميتينا شمال العراق.

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوغل التركي في العراق يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق"، مشيراً إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد اجتماعاً استثنائياً لدراسة تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن بناء قاعدة عسكرية شمال العراق، والتأكد من صحتها".

وبشأن الوضع الأمني وتزايد هجمات داعش، أكد الزيادي أن" التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترة وأخرى" لافتاً إلى أن" الهجمات الأخيرة للتنظيم في الطارمية وديالى وكركوك جاءت بسبب تكثيف قوى الأمن العراقية عملياتها ضد فلول داعش وقتل عدد كبير منهم في الأيام الماضية، حيث قام التنظيم بشن عمليات ثأر لعناصره في عدة مناطق".

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الجمعة، عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا شمال العراق، مشيرًا إلى أهمية المنطقة بالنسبة لبلاده.



وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

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