2021/05/01 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يعلق على هجمات داعش الأخيرة ببغداد وكركوك وديالى المركز الخبري الوطني.

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