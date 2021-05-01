2021/05/01 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

1966 مشاهدة

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عدم السماح بدخول الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا المستوردة من منافذ اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (1 آيار 2021)، إنه "تقرر عدم السماح بحركة نقل حمولات الكميات المستوردة من مادتي (الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا) المستوردة عن طريق اقليم كردستان وبأسعار أقل من الكميات المستوردة بواسطة الموانئ في البصرة الفيحاء".

وأكدت الوزارة ان "الكميات المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية مشمولة بضرائب يعود ريعها إلى وزارة المالية الاتحادية، مما يجعل أسعارها عند عرضها في الأسواق المحلية أعلى من مثيلاتها المستوردة، عن طريق اقليم كردستان، كونها لاتخضع لنفس النظام الضريبي، وبالتالي يفقدها القدرة على المنافسة العادلة مع الكميات المستوردة عن طريق اقليم كردستان".

وبحسب البيان، "قررت وزارة الزراعة وخدمة للصالح العام وباعتبارها الجهة القطاعية المختصة، عدم السماح بحركة نقل حمولات الكميات المستوردة من مادتي (الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا) من اقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق، اعتبارأ من تاريخ ٢٠٢١/٥/١،عدا الحمولات المعززة بإجازة استيراد اصولية صادرة عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية (إحدى تشكيلات وزارة التجارة الاتحادية) حصراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار وزاري بحظر دخول مادتين من اقليم كوردستان للمحافظات الاخرى) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار وزاري بحظر دخول مادتين من اقليم كوردستان للمحافظات الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).