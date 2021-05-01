الرئيس صالح يحيي العمال في عيدهم: الانتصار لحقوقكم يكون باصلاح الاقتصاد

2021/05/01 | 13:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم العمال العالمي، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن.الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة … Readmore

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