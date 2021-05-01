تغريدة من رئيس الجمهورية بعد ليلة دامية أوقعت ضحايا من الجيش والبيشمركة

2021/05/01 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

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اليوم اختلطت دماء الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي في بغداد وكركوك وديالى لصد محاولات الإرهاب استهداف امننا.



واجبنا رص الصفوف لدعم الدولة واجهزتها الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش، و تعزيز الدعم الدولي لأنهاء فلوله في كل المنطقة.‏الرحمة للشهداء والعزة لدمائهم الطاهرة من اجل السلام.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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