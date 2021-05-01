توجيه من الكاظمي للقوات الامنية بعد هجوم الطارمية

2021/05/01 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي هجوم الطارمية، فيما هددت القوات المسلحة المنفذين بالعقاب.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في تصريح متلفز تابعه موقع NRT، اليوم (1 أيار 2021)، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف منتسبينا يوم أمس لن يمر دون عقاب"، مبينا أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نفذت سابقا عمليات عدة في قضاء الطارمية، والقطعات العسكرية ما زالت موجودة هناك"، لافتاً إلى "وجود بقايا من داعش في الطارمية".

وأشار الناطق باسم القائد العام، إلى أن "القوات الأمنية تحقق ضربات موجعة ضد عناصر داعش في الطارمية، وتعتمد في أكثر عملياتها على الجهد الاستخباري".

وتابع رسول، أن هجوم الطارمية أسفر عن استشهاد أربعة منتسبين بينهم ضابطان، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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