2021/05/01 | 13:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب قطعة أرض في المحاويل.. شاب يقتل شقيقه ويفر الى جهة مجهولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب قطعة أرض في المحاويل.. شاب يقتل شقيقه ويفر الى جهة مجهولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب قطعة أرض في المحاويل.. شاب يقتل شقيقه ويفر الى جهة مجهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).