2021/05/01 | 13:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توجه وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف في بيان، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية”.وأشار إلى أن “حسين سيلتقي بابا الفاتيكان، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيلتقي بابا الفاتيكان.. وزير الخارجية يتوجه إلى روما) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيلتقي بابا الفاتيكان.. وزير الخارجية يتوجه إلى روما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).