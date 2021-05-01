الرد السريع يفتح طرقا داخل المستنقعات والغابات الكثيفة في ديالى

2021/05/01 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت فرقة الرد السريع اليوم السبت، مباشرتها بفتح طرق جديدة داخل المستنقعات والغابات الكثيفة الصعبة في شرق محافظة ديالى.

وقالت الفرقة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان قطعاتها باشرت بفتح طرق جديدة داخل مناطق المستنقعات والغابات الكثيفة الصعبة في شرق محافظة ديالى، والتي كانت ملاذاً امناً للعصابات الارهابية.واضاف البيان ان القطعات الردالسريع وصلت من قرية البودجى الى حافة نهر ديالى وتقدمت من قرية الجيزاني باتجاه نهر الخريساني وصولًا الى حافة نهر ديالى.

أذ تحقق تماس بين اللواء الاول والثاني في تلك المناطق يصاحبها فتح الطرق داخل المستنقعات والغابات ووضع نقاط مراقبة ومسك للأرض من قبل قطعات عمليات ديالى وبإسناد طيران الجيش وصاحب عمليات اليوم بتفجير عددٍ من العبوات المزروعة في هذه المناطق وتدمير العديد من المضافات وتفتيش مناطق واسعه لم يصل إليها من قبل اي قوة عسكرية وكان هناك جهد من الدوائر المدنيه في المحافظه وتعاون كبير من قبل الاهالي .

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