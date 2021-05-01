2021/05/01 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: نعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي ومكافحة الفساد من اولوياتنا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:36

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي ومكافحة الفساد من اولوياتنا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي ومكافحة الفساد من اولوياتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).