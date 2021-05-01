التطبيعية تغير مواعيد المباريات المؤجلة

2021/05/01 | 13:48 - المصدر: عين العراق

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قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير موعد المباريات المؤجلة لفريقي القوة الجوية والشرطة بعد انتهاء مشاركتهما الاسيوية.

وقال المتحدث باسم اللجنة قحطان المالكي إن “لجنة المسابقات قررت تغيير مواعيد المباريات المؤجلة في دوري الكرة الممتاز ليومٍ واحدٍ”.

واوضح ان “القرار جاء مراعاةً لإجراءات السفر الخاصة بفريقي القوة الجوية والشرطة، حيث ستقام مباريات الفريقين ايام الثلاثاء والاربعاء والجمعة والسبت المقبلة”.

يذكر ان مشاركة الفريقين بدوري أبطال آسيا انتهت بشكل رسمي يوم امس.

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