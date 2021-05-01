2021/05/01 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مصطفى الكاظمي:– مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام لدى حكومتنا.

– يجب تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة له.

– العراق ينطلق نحو حركة الإعمار وحريصون على الاستثمار الداخلي والخارجي.

– ماضون في تطوير قانون الضمان الاجتماعي لتقديم ضمان للعامل العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تصريحات مصطفى الكاظمي بمناسبة عيد العمال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | تصريحات مصطفى الكاظمي بمناسبة عيد العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).