2021/05/01 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | مصطفى الكاظمي:– مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام لدى حكومتنا.
– يجب تقديم كل الدعم للعامل العراقي وإيجاد بيئة سليمة وآمنة له.
– العراق ينطلق نحو حركة الإعمار وحريصون على الاستثمار الداخلي والخارجي.
– ماضون في تطوير قانون الضمان الاجتماعي لتقديم ضمان للعامل العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | تصريحات مصطفى الكاظمي بمناسبة عيد العمال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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