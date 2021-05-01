مديرية الدفاع المدني: حريق بسيط داخل ردهة الباطنية ولا إصابات او اضرار

2021/05/01 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

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اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل أحد الأقسام في مستشفى البصرة التعليمي.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن فرقها سيطرت على حريق ٍ اندلع داخل ردهة الباطنية في مستشفى الجمهوري، كان سببه عطبا كهربائيا في إحدى النقاط من دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية أو حتى تأثر ِ عمل المستشفى في تقديم الخدمات.

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