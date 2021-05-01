وزير الخارجية فؤاد حسين يتوجه إلى روما لعقد لقاءات مهمة مع المسؤولين هناك في الفاتيكان وإيطاليا

2021/05/01 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة د.



أحمد الصحّاف أن وزير الخارجيّة فؤاد يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية، وأنه سيلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه مخرجات زيارته إلى العراق.

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