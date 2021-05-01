النقل تحدد موعداً محتملاً لبدء عملية إجلاء العراقيين من الهند

2021/05/01 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم، جاهزية الخطوط الجوية العراقية لانطلاق عملية اجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات القادمة .

وقال الشبلي : منذ تفاقم الاوضاع الصحية في الهند بسبب فايروس كورونا المتحول، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بالعمل من اجل الاستجابة لتلك النداءات ، لذلك بدأنا تجهيز طائرة خاصة لهذا الغرض بعد اجراء عمليات الوقاية الصحية .

مضيفا : طواقم الخطوط الجوية العراقية جاهزة وعلى اهبة الاستعداد للبدء بعمليات الاجلاء خلال الساعات القادمة بعد استكمال موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء و لجنة الصحة والسلامة الوطنية .

يتبع.



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