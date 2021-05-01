الكاظمي: فساد المشاريع الاستثمارية محط اهتمام الحكومة وماضون بالمزيد من الإجراءات حوله

2021/05/01 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (1 أيار 2021)، إن فساد المشاريع الاستثمارية محط اهتمام الحكومة، فيما أكد المضي بالمزيد من الإجراءات لبناء العراق.

وقال الكاظمي، خلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي: "أهنئ جميع العمال العراقيين بيومهم هذا واتمنى لهم ولأسرهم الصحة والسلامة والعافية".

وأضاف: "أشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق السيدة زها حديد".

وأوضح الكاظمي، أن "حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال".

وتابع رئيس الوزراء أن "العراق اليوم ينطلق نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة".

وأشار إلى أن "مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة، اتخذنا العديد من الاجراءات وماضون بالمزيد، من اجل بناء بلدنا واعماره".

وبين الكاظمي، أنه "علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وايجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وحياة كريمة لأسرته".

وأكمل رئيس مجلس الوزراء: "سبق ان وجهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي"، مبيناً: "نعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي".

وأنهى حديثه بالقول: "نؤكد على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة، تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه".

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