تقرير يتحدث عن وفاة العشرات داخل السجون العراقية.. ومسؤولون ينفون

2021/05/01 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد انتقادات الحقوقيين لأوضاع السجون العراقية، كشف مرصد "أفاد" الحقوقي، عن وجود انتهاكات جسيمة خلق القطبان، ما أودى بحياة العشرات من السجناء والمعتقلين.

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