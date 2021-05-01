2021/05/01 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن أحدث نسب العاطلين عن العمل في عموم محافظات العراق.وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “نسبة العاطلين عن العمل، وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



التخطيط تكشف نسب البطالة بعموم العراق المركز الخبري الوطني.

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