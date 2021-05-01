2021/05/01 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف الموصل العراقي الذي دمره داعش ينهض من تحت الرماد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف الموصل العراقي الذي دمره داعش ينهض من تحت الرماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).