قطوعات بالكتل الاسمنتية وتشديد إجراءات الحظر جراء عدم التزام المواطنين وقائيا

2021/05/01 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطعت القوات الأمنية اغلب الشوارع والطرقات المؤدية إلى وسط بغداد، وذلك ضمن خطة أمنية جديدة لتشديد إجراءات الحظر الشامل والجزئي.

وذكرت مصادر أمنية أن معظم الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير تم قطعها بالكتل الاسمنتية، موضحة أن هذا الاجراء اتـــــُـخذ لأسبابٍ تتعلق بالتشدد بحظر التجوال الشامل، تزامنا من انتشار ٍ واسع لفيروس كورونا وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

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