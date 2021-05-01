2021/05/01 | 14:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان موجة جديدة من الامطار ستجتاح اقليم كوردستان.

وقالت مديرة الانواء الجوية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاجواء اليوم ستكون مابين غائمة جزئيا ، مرجحة هطول امطار سريعة ساعات العصر تصاحبها عواصف رعدية في المناطق الجبلية

واضاف البيان: ان موجة الامطار الرعدية تنتهي يوم غد الأحد، لافتة الى ان درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار رعدية تجتاح اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار رعدية تجتاح اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).