2021/05/01 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكوردستاني يخوض الانتخابات في 11 محافظة بلا تحالف ويُرجي عقد مؤتمره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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