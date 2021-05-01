الكشف عن نسبة العاطلين عن العمل في العراق: محافظات الجنوب والوسط هي الأٌقل!

2021/05/01 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن نسب العاطلين عن العمل في عموم محافظات العراق، فيما جاءت المحافظات الوسطى هي الاقل بنسبة العاطلين.

وقال المتحدث بإسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إن “نسبة العاطلين عن العمل، وبحسب البيانات الرسمية المثبتة لدى وزارة التخطيط، وصلت الى 14%”، مبيناً ان “هذه النسبة تشمل الخريجين واصحاب الشهادات من ذكور واناث فضلاً عن عدم حاملي الشهادات”.

وأضاف الهنداوي، أن “نسب العاطلين عن العمل في عموم العراق، وبحسب الأرقام المحدثة والمثبتة في بيانات الوزارة، بلغت 17% في إقليم كردستان، وفي المحافظات الشمالية أيضاً بلغت 17%، أما المحافظات الجنوبية بلغت نسبة العاطلين عن العمل فيها 14%، والوسطى بلغت 10%”.

وبين، أن “النسب المئوية لكل محافظة عراقية، بلغت كالآتي: الأنبار 32%، دهوك 26%، ميسان 20%، نينوى 19%، ذي قار 19%، الديوانية 17%، بابل 14%، ديالى 13%، المثنى 13%، سليمانية 13%، اربيل 12%، بغداد 9%، واسط 9%، صلاح الدين 9%، النجف 9%، بصرة 8%، كربلاء 7%، كركوك 6%”.

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