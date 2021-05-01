محافظة عراقية تتعاقد مع محاضريها المجانيين

2021/05/01 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

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وجهت مديرية تربية ذي قار، السبت، اقسامها كافة بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين اعتبارا من يوم غد الاحد.

وقال مدير عام تربية ذي قار رياض العمري في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (1 ايار 2021) انه "تم توجيه اقسامها في الناصرية والشطرة والدواية وسوق الشيوخ والرفاعي والجبايش والفهود والإصلاح وقلعة سكر لتشكيل لجان فرعية لتدقيق المستمسكات والاوليات من المحاضرين المجانيين والتعاقد معهم اعتبار من يوم الاحد".

واضاف، ان "امر التعاقد مع المحاضرين جاء إشارة إلى كتاب وزارة التربية وعملا بقرار مجلس الوزراء المرقم 130 لسنة 2021".

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