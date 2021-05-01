الكاظمي: العامل هو القوة المحركة للإعمار والبناء

2021/05/01 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزاء مصطفى الكاظمي، السبت، أن العامل العراقي هو القوة المحركة للإعمار والبناء التي ينطلق العراق نحوها.وقال الكاظمي كلمة خلال لقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي، “أهنئ جميع العمال العراقيين بيومهم هذا واتمنى لهم ولأسرهم الصحة والسلامة والعافية”.وأضاف، “أشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون […]

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