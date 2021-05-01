2021/05/01 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آيار 2021)، إنه "تم اجراء 977 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وبحسب البيان، "بلغ عدد الاصابات الجديدة 233 إصابة، مقابل 183حالة شفاء، فيما سجلت النجف حالة وفاة واحدة".

وأضحت الدائرة أن "من بين الاصابات (7) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 53700مجموع حالات الشفاء : 47126مجموع الوفيات : 488مجموع الحالات تحت العلاج : 6086مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3825".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تنشر الموقف الوبائي اليومي: حالة وفاة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تنشر الموقف الوبائي اليومي: حالة وفاة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).