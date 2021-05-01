2021/05/01 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم السبت، القبض مسؤول بتنظيم داعش الارهابي في صحراء الانبار.

بيان للمديرية تلقته السومرية نيوز" ذكر انه بعملية نوعية تاتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣٠ من القاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة والمسؤول عن الاوكار وتجهيزاتها في ناحية الرمانه بمنطقة البو حردان بصحراء جزيرة الانبار .

وكانت شقيقته وأولادها ممن يعملون بما يسمى ديوان ( الحسبة ) التابع الى داعش.وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على مسؤول الاوكار في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على مسؤول الاوكار في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).