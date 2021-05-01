الغزي: العمال يمثلون أحد أهم أركان عملية البناء والتنمية

2021/05/01 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم السبت، أن العمال يمثلون أحد أهم أركان عملية البناء والتنمية.

وقال الغزي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): " نتقدّم بأحر التهــاني وأطـيب الأمنيـات للعمال في العراق، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الموافق للأول من شهر آيار".

واضاف : " كنتم وما زلتم عمال العراق المُثابرين، وكادحيه المخلصين، تمثلون أحد أهم أركان عملية البناء والتنمية؛ إذ يتكيء الوطن على سواعدكم الكريمة، وتستند مسيرة النهوض إلى مهاراتكم الكبيرة؛ من أجل رفد حركة الإعمار والتقدم للبلاد في مختلف المجالات".

وتابع : " وبهذه المناسبة ندعوكم إلى مواصلة البذل، وتكثيف الجهود للوصول إلى عراقٍ مزدهر وحياةٍ حرةٍ وكريمة؛ فكل عام وعمال العراق والعالم بألف خير".

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