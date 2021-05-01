2021/05/01 | 14:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب قطعة أرض في المحاويل..شاب يقتل شقيقه ويفر الى جهة مجهولة

افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، يوم السبت، بمقتل شاب يبلغ من العمر (23) عاماً على يد شقيقه.

وأضاف المصدر؛ ان شابا من قضاء المحاويل بمحافظة بابل قتل بسبب خلاف مع شقيقه حول ملكية قطعة أرض.

وتابع ان الخلاف انتهى بإطلاق أحدهما النار من سلاح خفيف على شقيقه، ما ادى الى مقتله في الحال.

ولفت إلى أن القوات الأمنية تجري عملية بحث عن الاخ القاتل بعد ان فر الى جهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة.

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