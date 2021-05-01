2021/05/01 | 14:23 - المصدر: عين العراق

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السبت 1 مايو 2021 | 02:22 مساءً

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هوشيار عبدالله: الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في الإقليم وزعت الكراسي بينها

أبدى النائب هوشيار عبدالله قلقه إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في إقليم كردستان، مؤكداً ان إجراء الانتخابات بدون رقابة دقيقة سيجعلها اسوأ من الانتخابات السابقة.

وقال في تغريدة نشرها في موقع تويتر، أنه :" في الوقت الذي اعلن فيه عدم ترشحي للانتخابات القادمة، لا أخفي قلقي إزاء الاتفاقات السرية لتوزيع الكراسي بين الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة في الاقليم، سنبذل كل جهدنا لفضح أية محاولة للتزوير ومصادرة إرادة الشعب، بدون رقابة دقيقة للانتخابات ستكون اسوأ من الانتخابات السابقة ".

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