مصرع 11 شخصا وإصابة 102 بجروح إثر عواصف رعدية ضربت شرق الصين

2021/05/01 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بمصرع 11 شخصاً وإصابة 102 آخرين بجروح، إثر عواصف رعدية ورياح عاتية ضربت مدينة شرقي الصين، وتسببت بانهيار مبان وأشجار.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الدولة، أن "عاصفة رعدية شديدة ورياحا عاتية ضربت مدينة نانتونغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".

وأوضحت الصحيفة أن "العاصفة خلفت 11 قتيلا و 102 جريحا"، لافتة أن "مدينة نانتونغ كانت من أكثر المدن تضررا من الرياح التي اجتاحت دلتا نهر يانغتسي".

ونقلت الصحيفة عن الحكومة المحلية أن "فرق الإنقاذ أجلت 3 آلاف و 50 شخصا من المناطق المتضررة".

وأضافت أن "الرياح التي بلغت سرعتها 162 كلم في الساعة تسببت بقلب سفينة صيد، حيث تم إنقاذ بحارين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث عن التسعة المتبقين جارية".

وتمت استعادة الكهرباء في المدينة وإزالة الأشجار المنهارة والسيارات المتضررة والأشياء الأخرى، مثل النوافذ المحطمة والأسقف المنهارة.

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