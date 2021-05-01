بعد 500 عام من فقدانه.. إعادة إصبع قسطنطين المفقود

2021/05/01 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد مختصون بالآثار والمنحوتات تركيب إصبع مفقود من تمثال برونزي لإمبراطور روماني بعد 500 عام على فقده، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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