القبض على مسؤول أوكار داعش في صحراء الانبار

2021/05/01 | 14:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على مسؤول أوكار تنظيم داعش وتجهيزاتها في صحراء الانبار.وقالت المديرية في بيان، أنه “بعملية نوعية تأتي مكملة لمهامها في ملاحقة الخلايا النائمة لداعش وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الآلي […]

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