الكاظمي يزور مشروع بناء مبنى البنك المركزي ويشيد بجهود العاملين فيه

2021/05/01 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط ُ اهتمام ٍ واولويةٍ للحكومة.

جاء ذلك خلال زيارته مشروعَ بناء مبنى البنك المركزي ولقائِه العاملين في المشروع بمناسبةِ يوم العمال العالمي، حيث أشار الى ان العاملَ العراقي هو القوة المحركة لحركِة الإعمار والبناء، مشيدا بجهود العاملين في المشروع الذي صممته المعمارية ُ العراقية ُ الراحلة زها حديد.

وشدد الكاظمي على ضرورة تقديم ِ كل الدعم للعامل العراقي وايجادِ بيئةٍ سليمة وآمنةٍ لعمله، وحياةٍ كريمة لأسرته، مضيفا ان الحكومة تعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان ٍ أكبرَ للعامل العراقي، فضلا على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئةٍ عادلة تخلق فرصا متساوية ً ومناسبة.

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