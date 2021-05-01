2021/05/01 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الاوكار في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول الاوكار في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).