2021/05/01 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفصح وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم السبت، عن أمر بشأن جهوزية الطائرات العراقية عل إجلاء العراقيين من الهند بعد انتشار فيروس كورونا بنحو خطر.وقال الشبلي في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يفصح عن أمر بشأن مقدرة الطائرات على إجلاء العراقيين من الهند المركز الخبري الوطني.

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