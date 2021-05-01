2021/05/01 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، بالإطاحة بمسؤول أوكار تنظيم داعش الإرهابي، في صحراء جزيرة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بعملية نوعية تاتي مكملة لمهامها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمسؤول أوكار داعش وتجهيزاتها بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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