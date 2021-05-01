النقل: سنبدأ بإجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات المقبلة

2021/05/01 | 14:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم السبت، جاهزية الخطوط الجوية العراقية لانطلاق عملية اجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال الساعات المقبلة.وقال الشبلي في بيان، إنه “منذ تفاقم الاوضاع الصحية في الهند بسبب فايروس كورونا المتحول، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل من اجل الاستجابة لتلك […]

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