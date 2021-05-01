لاهور شيخ جنكي: نطالب وندعم حقوق العمال

2021/05/01 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الاول من ايار.

وجاء في البيان:

في يوم العمال العالمي اوجه احر التهاني الى جميع العمال في كوردستان والعراق والعالم.

ان العمال طبقة مهمة وحيّة ومنتجة في المجتمع، يعملون فكريا وجسديا لمستقل اكثر ازدهارا وتطورا، ان كفاح ونضال العمال في الماضي كان عاملا ومحركا للتغيير والاعمار والانعاش.

في هذه المناسبة نجدد التأكيد على ضرور تحسين معيشة العمال في كوردستان، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم السياسية والقانونية.

من منطلق اعتقادنا الثابت بنضال العمال ومثابرتهم الفكرية والجسدية في كوردستان، نحن في رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني نعتبر انفسنا داعمين ومحافظين ومطالبين لحقوق العمال المستحقة ونعمل على تحقيقها، ومن اجل هذا يصر الاتحاد الوطني الكوردستاني على اتفاق الاقليم مع بغداد وعمل وشدد على هذا الاتفاق في سبيل توفير الحياة والمعيشة المستحقتين للمواطنين والعمال في اقليم كوردستان وضمان توفير رواتب الموظفين.

ونطالب كذلك بتحقيق مطالب العمال ضمن اطار قانون مناسب يكون مستحقا وموازيا لمطالبهم، ونرغب ان يكل العمال والمكافحين والمزارعين وان يستمروا بنضالهم المدني والديمقراطي لتحقيق جميع حقوقهم.

من الضروري على الحكومة والاطراف ذات العلاقة الالتفات وبشكل مهم لدور وأهمية هذه الطبقة المهمة والفعالة في المجتمع وان يبذلوا الجهود الجدية لتحسين معيشتهم وان يوفروا فرص عمل وان يقدموا الخدمة لهم، بشكل أكبر.

مبارك ذكرى الـ من آيار يوم العمال العالمي.

PUKmedia ترجمة

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